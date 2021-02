IL BILANCIO

VENEZIA Non succedeva dal 13 novembre che in ventiquattr'ore il Veneziano piangesse una sola vittima. È successo di nuovo ieri e il +1 alla voce decessi del bollettino regionale sull'andamento della pandemia, segue il +2 di giovedì e il +6 di mercoledì. Un calo continuo dell'indicatore che più ha contribuito a rendere difficile questa seconda ondata, chiusa poco dopo le feste di Natale.

Due mesi e mezzo fa, però, quella leggera variazione era il prologo di una curva destinata a toccare picchi altissimi (le 31 croci del 2 gennaio) per poi frenare e scendere con una percentuale vertiginosa come negli ultimi giorni nei quali - di fatto - si è sempre dimezzata. Presto, sì, per dire che anche l'indicatore più triste sia vicino allo stop, ma è comunque un segnale di uscita. Accompagnato dagli altri che raccontano una giornata di ordinaria amministrazione nel periodo della pandemia: 103 contagi (50.654 il totale) e attualmente positivi in calo, scesi a 5.851. Poi 220 ricoveri (+1) ma nessuno in Terapia intensiva, che rimane stabile a 18 pazienti ormai da mercoledì sera. L'unico decesso di giornata fa però salire il conto a 1.598, ancora leggermente distante dalla soglia psicologica del superamento delle 1.600 croci.

Per capire come sia forte la discesa, basta guardare i dati dell'ultima settimana messi in fila dal Comune di Venezia che ha raccolto le variazione dei positivi, dei ricoveri, degli isolamenti e dei decessi dal 27 gennaio al 3 febbraio, giorno al quale sono fermi i dati della rilevazione.

Ciò che balza all'occhio è di come il territorio comunale di Venezia sia quasi praticamente covid-free: su 259.150 abitanti sono attualmente positivi in 970, cioè lo 0,37%, 321 in meno rispetto a una settimana prima. Il dato di Venezia e Mestre unite è migliore anche se confrontato con quello dell'area metropolitana (6.203 positivi su 851.663 abitanti, lo 0,73%) o con quello del territorio di competenza dell'Ulss 3 Serenissima, dov'è positivo lo 0,52% dei residenti: 3.260 su 623.334. Più contenute le contrazioni dei ricoveri: 121 nel comune di Venezia (-34 in una settimana), 192 nell'Ulss 3 (-60) e -77 nel territorio metropolitano. Ma a diminuire sono anche i numeri degli isolamenti fiduciari: chiusi in casa, o perché positivi o perché entrati in contatto diretto con un positivo e in attesa del tampone, ci sono 4.721 persone nell'Ulss 3, di cui 1.535 tra Venezia e Mestre, comunque 149 in meno se confrontate con il dato del 27 gennaio. Rallenta - come dimostrato anche dal bollettino regionale - il conto delle croci: in una settimana nel territorio comunale dell'area metropolitana sono state 74, di cui 63 nell'Ulss 3 e delle quali 31 (483 in tutto) nel comune.

«La situazione - commenta l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini - è in netto miglioramento nonostante la campagna vaccinale non sia partita come ci si immaginava per via dei ritardi che ci sono stati nella consegna dei sieri e nonostante il grande sforzo delle nostre Ulss. I dati, però raccontano di un netto calo, dicono che i sacrifici fatti sono serviti e che siamo una città responsabile. Non vuol dire un libera tutti, anzi, ma è evidente che questa situazione ci stimola a ragionare meglio sulla ripartenza».

