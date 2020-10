VENEZIA Senza l'aiuto del Mose, la città sarebbe stata bloccata in due tronconi, con il consueto frazionamento che si attiva ogni volta che il livello del medio mare raggiunge gli 87 centimetri. Actv ieri ha attivato le procedure legate all'acqua alta solo perché si trattava di un esperimento e non era chiaro se i cassoni si sarebbero alzati isolando la laguna e garantendo stabilità. Un'ora di stallo, dopodiché, una volta visto che il Mose reggeva, i trasporti sono ripresi regolarmente. La limitazione delle linee 2, 3, 4 e 5 è stata breve, così come il dirottamento della linea 5 e 6 via Canal Grande. Le ripercussioni dell'utilizzo del Mose hanno però anche un altro risvolto, quasi paradossale. Infatti, con la città esposta a maggiori rischi, il trasporto sarà più regolare che nel caso opposto. La scelta di porre l'asticella di azionamento a 130 centimetri farà sì che con acque alte tra gli 87 e i 130 centimetri Actv sia costretta ad attivare il frazionamento. Actv, fanno sapere dall'azienda, farà riferimento a quanto dirà il centro maree, dato che la decisione deve esser presa in maniera tempestiva. Non è infatti possibile attendere l'alta marea, dato che il rischio sarebbe di trovarsi con imbarcazioni incastrate tra i ponti. Per questo, con l'andar del tempo, è plausibile pensare che il funzionamento del Mose metterà sempre più a sistema le comunicazioni tra i vari enti, e una volta che si sarà scelto di alzare le paratoie, non si tornerà più indietro, onde evitare caos in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA