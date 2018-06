CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una serie di ipotesi di reato pesanti: istigazione a delinquere, minaccia e diffamazione, con anche l'aggravante che tali reati potrebbero essere stati compiuti da un pubblico ufficiale, vale a dire il sindaco di Rovigo. Sono queste le accuse lanciate a carico di Massimo Bergamin nella querela che la Cefil ha depositato ieri in Procura.Alla società, in particolare, non è piaciuto l'invito che il sindaco ha rivolto alla cittadinanza durante l'ultima conferenza stampa convocata per annunciare il dietrofront della Cefil alla riqualificazione...