Una serata all'insegna del turismo inclusivo con i ragazzi disabili

Bibione non solo meta di turismo ma realtà aperta, inclusiva ed impegnata verso le persone svantaggiate. Un esempio è stata la serata di martedì, durante la quale gli operatori del Luna park hanno offerto gratuitamente le loro attrazioni, oltre che prelibatezze e dolciumi ad una cinquantina di ragazzi disabili dell'associazione di volontariato DUM (Diamoci una mano, operativa in Friuli: Dinsi une man) accompagnati da quindici volontari, che in questo periodo dell'anno alloggiano al Cif Villaggio marino Pio XII. Presenti anche gli assessori...