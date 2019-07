CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una sentenza così dura erano in pochi ad aspettarsela. Il giudice del tribunale di Pordenone, però, non ha deluso i tanti clienti truffati dal trader portogruarese Fabio Gaiatto: per lui, condanna a 15 anni e quattro mesi di reclusione per aver fatto sparire decine di milioni di euro con la Venice Investment Group e le altre società croate e inglesi con cui prometteva guadagni del 10% mensile, a chi cadeva nella sua rete. Gaiatto, 44 anni, ieri ha rinunciato a comparire in aula. Dopo le repliche del procuratore Raffaele Tito e di alcuni...