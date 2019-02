Una selva di obblighi e controlli difficili «Gli esercenti sempre più a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VADEMECUMPORDENONE Baristi e ristoratori alle prese, a breve, con il bando per i dehor, la cui pubblicazione il sindaco annuncia per marzo e che metterà a disposizione tre milioni 300mila euro per l'adeguamento degli spazi esterni. L'invito dell'amministrazione è di tenere d'occhio il sito internet del Comune. Nel frattempo, i pubblici esercizi fanno i conti con tutte le norme che regolano l'attività quotidiana. Uno degli obiettivi dell'incontro organizzato ieri dall'amministrazione era infatti quello di chiarire alcune regole-base sulle...