Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato nella seduta odierna, all'unanimità, una mozione che impegna il sindaco Luigi Brugnaro a promuovere l'intitolazione di una scuola del territorio comunale a Davide Frisoli, ex preside dei licei Benedetti-Tommaseo e Bruno-Franchetti, colpito da Coronavirus e mancato lo scorso aprile.

«L'intitolazione - si legge nel provvedimento - oltre a voler ricordare tutte le vittime del Coronavirus a Venezia sarebbe il giusto riconoscimento dell'impegno dell'ex preside nel corso degli anni per la formazione e la crescita degli studenti e per il lavoro degli insegnanti. Davide Frisoli - viene sottolineato - è stato un dirigente scolastico molto attivo, che ha portato avanti diversi progetti tra cui quello di creare una sezione scolastica all'Ospedale civile di Venezia per far proseguire gli studi ai ragazzi ricoverati».

Primo firmatario della mozione è stato il deputato e consigliere comunale Nicola Pellicani, in collaborazione con Luca Battistella. «Una scomparsa - commenta Pellicani - che ha lasciato attonita tutta la città. Il Professor Frisoli era una persona molto conosciuta, stimata ed apprezzata. Un professionista molto preparato e competente, che con il suo impegno e lavoro si era conquistato la fiducia di studenti e insegnanti. Il voto del Consiglio Comunale rappresenta un impegno solenne a rendere concreta la decisione, assunta all'unanimità».

