Una rivolta scoppiata nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia ha tenuto con il fiato sospeso la città per oltre due ore. Tutto è iniziato al secondo piano del complesso penitenziario dove una cinquantina di detenuti ha prima spaccato i vetri di alcune finestre delle celle, poi ha dato fuoco a materassi e coperte lanciandoli in un'area comune gridando a gran voce e battendo i blindi delle celle per chiedere di essere liberati. Una protesta per gli effetti del nuovo Dpcm sul coronavirus che vieta colloqui con avvocati e visite di familiari.

Le fiamme sono state spente con un idrante dai vigili del fuoco di Venezia mentre centinaia di uomini tra agenti della questura, carabinieri, GdF, polizia locale ed esercito si schieravano all'esterno della casa circondariale per evitare qualsiasi tentativo di fuga e di evasione, che non c'è stato. Alla fine la rivolta si è chiusa senza feriti, né tra gli agenti, né tra i detenuti, e senza misure di restrizione in più per chi ha tentato di mettere a ferro e fuoco il carcere.

A far rientrare la rabbia dei 50 ribelli sono stati gli agenti di polizia peniteziaria che hanno tenuto sotto controllo la situazione fino ad un incontro con una delegazione di carcerati che ha ottenuto, in cambio dello stop alla rivolta, un incontro con il Garante dei detenuti.

