Una resa dei conti in piena regola con almeno tre aggressori che circondano e picchiano selvaggiamente un giovane del Mali per poi derubarlo delle scarpe, della bicicletta e del contante che aveva con sé. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via Vittorio Veneto, davanti a diversi passanti ai quali non è rimasto altro che allertare la polizia precipitatasi sul posto con una Volante, giusto in tempo per rincorrere e bloccare due degli aggressori. La vittima invece è stata trasportata al Pronto soccorso in ambulanza. Nonostante le numerose ferite ed ecchimosi riportate la prognosi si è rivelata piuttosto lieve: solo due giorni. Il feroce contrasto aveva avuto un prologo la mattina nella cucina della casa della cooperativa Porto Alegre che sta dando ospitalità ai giovani, tutti richiedenti asilo. Erano volate parole e piatti. Sembra anche che uno dei litiganti avesse impugnato un coltello, ma le indagini tuttora in corso non lo hanno ancora confermato. Poi l'intervento degli addetti della cooperativa aveva riportato un'apparente calma nel gruppo. Ma la resa dei conti era nell'aria e tutta la violenza è esplosa nei pressi degli impianti sportivi della zona Tassina con un pestaggio che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi.

