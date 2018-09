«Una raffica senza fine di pugni in faccia Poi il sangue di Niva, ero sicuro di morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOLANCIANO «Ho visto una luce fioca nel corridoio, credevo fosse mia moglie e invece in un attimo mi è arrivata una raffica di pugni in faccia, è stata una macelleria. Sono ancora terrorizzato, sono state scene da film dell'orrore, io e mia moglie siamo vivi per miracolo». Parla con un filo di voce Carlo Martelli in un letto nel reparto di Chirurgia all'ospedale Renzetti di Lanciano. Sul volto tumefatto i segni della notte da incubo di cui è stato vittima con la moglie Niva, per due ore ostaggio di una banda di rapinatori...