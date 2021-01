Una raccolta di fondi per aiutare la struttura. Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro lancia una raccolta fondi e sbarca su GoFundMe con una campagna di crowfunding che si pone l'obiettivo di raccogliere la somma necessaria per realizzare un nuovo pozzo, indispensabile per alimentare e sostenere le specie animali presenti nell'area. Un'emergenza che si aggiunge a una situazione già difficile.

«Il pozzo che permette di alimentare i laghetti interni popolati da specie che necessitano dell'acqua, come ippopotami, fenicotteri, tapiri, otarie, pellicani, capibara e tantissimi altri, ma anche di riscaldare alcuni reparti e di fornire acqua da bere agli animali, è purtroppo giunto al termine della sua vita produttiva. Dobbiamo quindi realizzarne uno nuovo», dichiara il direttore dello zoo, Maria Rodeano.

«È un'emergenza che capita in un momento molto particolare - aggiunge - dopo una stagione ridotta, con mesi particolarmente difficili a causa del lungo periodo di lockdown primaverile che non ci ha consentito di accumulare gli introiti che accantoniamo per le urgenze impreviste, come quella che dobbiamo affrontare ora».

