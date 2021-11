Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SINDACATIBELLUNO È ricco di riflessioni il giorno dopo la manifestazione andata in scena a Borgo Valbelluna a sostegno del futuro di Acc e Ideal Standard. Sabato si è levato un grido forte dalla piazza di Mel, nell'evento organizzato dal Comune, con le due diocesi di Belluno-Feltre e Vittorio Veneto. E Stefano Bona, segretario provinciale Fiom, interviene proprio prendendo spunto da quanto accaduto due giorni or sono in piazza. «Il segnale...