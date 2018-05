Una pista ciclopedonale su via Gradenigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DETTAGLIPADOVA Le Mura non si vedono. Dunque oltre a pulire e restaurare l'intera cinta muraria di Padova, consentire a tutti di camminarci sopra, di vederla dai fiumi e di passeggiarci di notte, questa cortina bisogna che arrivi a chi viene da fuori come un segno della città, allo stesso modo del Medioevo e del '500. BRONZETTI Un esempio di quello che potrà accadere è arrivato quando la Giunta nel maggio del 2016 ha approvato il provvedimento che ha permesso al Comune di sbarazzarsi del vecchio bocciodromo di via Bronzetti, chiuso da...