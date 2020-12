Una piazza piena di botteghe e bancarelle dove non solo si vendeva e comprava, ma anche si sostava e passava del tempo a giocare e chiacchierare con altri avventori e che dunque questi mercati erano luoghi di incontro e di socialità di centrale importanza urbana. È la nuova scoperta ad Aquileia frutto dei recenti scavi archeologici effettuati da un'équipe dell'Università di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà nell'area del Fondo ex Pasqualis. Un'area che faceva parte del complesso, posto a occidente dei due già individuati nel 1953-54 da Giovanni Brusin, in un terreno non indagato in quegli anni per la presenza di un vigneto allora in uso. Dagli scavi sono emersi anche materiali e monete antiche, tra le quali un solido - moneta d'oro introdotta da Costantino I nel 309/310 e usata in tutto l'Impero Romano d'Oriente fino al X secolo - dell'imperatore Leone I (457-474 d.C.), coniato per la zecca di Costantinopoli. L'esemplare è il primo noto a oggi per Aquileia e attesta la circolazione in loco di nominali in metallo prezioso nel V secolo d.C. e costituisce un riferimento estremamente importante per l'ultima frequentazione dei mercati Pasqualis (è la moneta più tarda a oggi recuperata) e in generale del sito di Aquileia.

