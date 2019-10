CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una piattaforma collegherà l'Arcella alla città, passando sopra alla Stazione. Potranno transitare pedoni e ciclisti, ma troveranno spazio anche bar, ristoranti, hotel e attività commerciali. Il futuro della stazione ferroviaria è stato ridisegnato ieri dal sindaco Sergio Giordani, durante Padova tutti convocati alla sede di Ascom Confcommercio. «Stiamo lavorando per concretizzare finalmente quella che sarà un'incredibile opportunità per Padova ha detto il primo cittadino -. Io non ho mai mollato, ho lavorato con sobrietà e decisione...