LA MOBILITAZIONE

VENEZIA Lanciata il 22 febbraio scorso da un gruppo di cittadini, la petizione in pochi giorni è passata dai trenta firmatari iniziali a centinaia di adesioni. Tra queste, anche il Comitato Venezia Lavora in rappresentanza di 600 operatori del Porto. E ancora, una delle prime ad arrivare, Pescaturismo, realtà di Pellestrina guidata da Massimiliano Busetto. Destinatario principale dell'appello è il Comune di Venezia, ma l'iniziativa si propone di coinvolgere anche Regione e Governo, arrivando anche in Europa. Affinché il turismo di Venezia questo il messaggio vada difeso e qualificato in modo compatibile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile globale contenuti nel programma d'azione dell'Agenda 2030 approvata dall'Onu.

TURISMO SOSTENIBILE

Prende così il via un'iniziativa trasversale di cittadini e operatori dell'intera filiera turistica lagunare, settore strategico per la ripresa economica insieme alle fondamentali azioni sanitarie anti Covid. Sotto accusa, ancora una volta, la cosiddetta monocultura turistica, contraddistinta da quel turismo mordi e fuggi responsabile come si legge nella nota di offendere chi opera, studia, lavora e vive nella città d'acqua. Il cambio di passo suggerito è chiaro e punta ad un'ospitalità diversa, all'insegna della qualità. E che si integri con la vita e il rispetto dei cittadini. Sì al turismo (titolo della petizione) rivolge lo sguardo ad un aspetto più slow e culturale di esso. «Si ispira all'articolo 1 della Costituzione spiega uno dei promotori, Vittorio Baroni È nata da un'attenta analisi delle tipologie di figure professionali che gravitano in modo diretto o sono strettamente collegate al turismo. Fra esse migliaia di giovani, come studenti delle scuole tecniche e professionali veneziane, riconosciute come vere e proprie eccellenze formative».

«La vocazione fondamentale di Venezia sono la portualità e la cultura marittima dice Vladimiro Tommasini, presidente del Comitato Le ragioni della nostra adesione si basano perciò sulla necessità di salvaguardare la produttività di tale settore e di difendere il lavoro che permette di far vivere e restare le famiglie nel centro storico e nelle isole». Mantenendone vivo il tessuto dei servizi ad esse rivolti.

Tra i primi cittadini firmatari vi sono Alessandro Marta Scarpa, Manuel Tiffi, Safwat Youssef, Riccardo Roiter Rigoni, Valentina Lombardi e Simonetta Niero. Le adesioni possono essere inviate su www.petizioni.com/si_al_turismo e, Covid permettendo, in versione cartacea nei vari punti di raccolta su tutto il territorio comunale.

Marta Gasparon

