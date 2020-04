LE MISURE

TREVISO Pasqua a casa, strade sotto stretta sorveglianza, i luoghi del cuore dei trevigiani come il Piave o le colline del Prosecco blindati per evitare che qualcuno ceda all'idea della scampagnata nonostante tutto. L'epidemia non è sconfitta, l'obbligo di non muoversi resta. Da oggi a lunedì le forze dell'ordine aumenteranno i controlli un po' ovunque, ma soprattutto lungo le direttrici che portano al mare o in montagna e nei posti più turistici della Marca per stroncare chi pensa o spera di raggiungere la seconda casa per la classica Pasquetta fuori porta. Il prefetto Maria Rosaria Laganà è molto chiara: «Bisogna restare a casa. Non lasciamoci ingannare dalle prime buone notizie, dalle speranze, dalle belle giornate. L'emergenza non è finita. Nel prossimo fine settimana e nel lunedì di Pasquetta tutti gli uomini disponibili delle forze dell'ordine e delle varie polizie locali saranno impegnate a vigilare che tutti rispettino le prescrizioni. I controlli ci saranno. Saranno in linea con quelli degli ultimi tempi e quindi numerosi. E saranno severi».

PRESIDIO

Il prefetto ha dato disposizioni molto chiare, il piano per questo weekend di Pasqua così anomalo è stato predisposto da tempo: «Per la prima volta sono contenta di non essere in una provincia dove c'è il mare o la montagna - sorride - quindi non abbiamo l'obbligo di presidiare litorali o boschi. Però ci saranno pattuglie su tutte le principali direttrici che vanno verso i monti e verso sud. Mi rassicura sapere che i miei colleghi delle province vicine hanno poi predisposti controlli per evitare l'esodo verso la seconda casa al mare o in montagna. Non ci si può muovere se non entro le modalità consentite in questi giorni. Non ci sono deroghe. Anzi: per due giorni negozi e supermercati normalmente aperti, resteranno chiusi. Quindi ci dovrebbe essere ancora meno gente in giro perché non si potrà fare la spesa».

SOTTO CONTROLLO

Oltre alle grandi direttrici, anche le strade secondarie verranno tenute particolarmente sott'occhio. L'obiettivo è sempre lo stesso: evitare che troppa gente giri senza un vero motivo e scongiurare la voglia di allontanarsi anche oltre i 200 metri consentiti: «Terremo sotto controllo quelle zone tradizionalmente votate alle passeggiate o alle scampagnate tipiche di questo periodo - ricorda il prefetto - penso alle rive del Piave, alle colline del Prosecco, al Montello. Le forze dell'ordine saranno particolarmente vigili anche lungo quelle strade secondarie che ci sono state indicate dai sindaci e che, in questi giorni, magari sono state utilizzate per giretti lontano dai posti più frequentati. Il rischio è che ci sia troppa gente. I trevigiani, fino a oggi, si sono comportanti tutto sommato bene. So che è difficile, che la voglia di uscire è tanta, che la stare continuamente in casa è faticoso. Ma è necessario farlo per ridurre ulteriormente il contagio. Non molliamo adesso che si inizia a parlare di fase due: per arrivarci però serve non peggiorare la situazione». Il prefetto spera però che a far restare a casa la gente non sia la paura dei controlli o delle sanzioni: «Faccio appello al senso civico dei cittadini. Molto probabilmente a Pasqua e Pasquetta ci sarà bel tempo. Negli ultimi anni le condizioni climatiche in questo periodo non sono state delle migliori, quest'anno invece, che siamo in questa situazione, il sole splende e la temperatura è gradevole: vorrà dire dovremo metterci alla prova. Non bisogna uscire, non prendete l'auto per una scampagnata. Stiamo a casa, riscopriamo il piacere di restare in famiglia, di festeggiare solo con i nostri cari. Non siamo ancora fuori pericolo».

Paolo Calia

