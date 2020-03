NOALE - E' di Noale il primo caso conclamato di Covid-19 nel Miranese: ne ha dato conferma prima l'Ulss 3 e poi il Comune ieri, attraverso i canali social messi a disposizione per l'emergenza. Si tratta di una giovane operatrice socio sanitaria che lavora per l'Ulss 2 Trevigiana e che negli ultimi giorni era venuta a contatto con un caso conclamato. La noalese, che pare sia asintomatica, è ora a casa in isolamento come da protocollo. «Fortunatamente - spiegano dal Comune - è nota la modalità del contagio e ciò è avvenuto in altra località rispetto a Noale, addirittura fuori provincia. Vogliamo sottolineare che la signora ora è a casa isolata come previsto da protocollo, sotto controllo Ulss, in attesa che si esaurisca il periodo di quarantena». La donna secondo indiscrezioni lavora all'ospedale di Treviso e avrebbe contratto il virus trattando un paziente; come altri ospedalieri non ha però sviluppato in alcun modo la malattia e quindi potrebbe cavarsela senza alcun problema.

Il Comune ha anche ricordato il vademecum su cosa fare per abbassare le possibilità di contagio: «Evitare luoghi affollati, lavarsi spesso le mani, evitare contatti inutili. Saranno le autorità sanitarie a verificare i contatti avuti dalla nostra concittadina nei giorni scorsi. In caso di sintomi influenzali non recatevi al pronto soccorso o in ospedale ma chiamate direttamente il vostro medico curante. È sempre disponibile anche il numero verde 800462340».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA