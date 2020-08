LO SCREENING

BELLUNO Un'altra tenda montata ieri dalla protezione civile al San Martino, un nuovo punto per i tampone drive in. Presto anche all'ospedale di Belluno si partirà con i tamponi in modalità libera per chi rientra dalle vacanze da mete a rischio (a Belluno al momento si possono effettuare drive in solo su prenotazione), qualora nei prossimi giorni ce ne sia la necessità. La premessa è d'obbligo visto che, al momento, il lavoro fatto dall'equipe di Sandro Cinquetti, il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Usl Dolomiti, nei giorni a cavallo di Ferragosto è molto avanti. A ieri erano già 679 i bellunesi sottoposti a tampone, prevalentemente in rientro dalla Croazia. Insomma un numero altissimo, forse vicino alla totalità dei bellunesi che sono andati in vacanza all'estero. Tutte le persone si sono rivolte a Feltre, dove il tampone è possibile senza prenotazione dal 14 agosto, nella zona drive in. Un servizio impeccabile «organizzato nei minimi dettagli», come esternato da molti utenti sui social. I DATI «Le ultime 24 ore di attività di laboratorio non hanno registrato alcuna nuova positività - spiegano con una nota dall'Usl 1 Dolomiti -, né tra i tamponi delle persone rientranti dall'estero né tra le normali attività di screening e test per persone sintomatiche». Le mete di vacanza a rischio Covid, per le quali è obbligatorio il tampone al rientro, sono Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Nel Bellunese più del 90% dei vacanzieri torna proprio dalle coste croate, dove molti hanno una seconda casa. Un dato che si distacca dal resto del Veneto, dove invece i rientri si distribuiscono tra i 4 paesi. Secondo i numeri raccolti dalla Regione, aggiornati alla domenica sera nell'Usl Dolomiti sono stati effettuati 529 tamponi a bellunesi di rientro dalla Croazia (90,1%), 15 dalla Grecia (2,6%), 36 dalla Spagna (6,1%), 7 da Malta (1,2%). Ieri tra le 7.00 e le 13.00, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Feltre (via Borgo Ruga, 34), spiegava l'Usl, «sono stati fatti ulteriori 175 tamponi. In totale, quindi, dal 15 agosto, sono state sottoposte a tamponi a seguito di arrivo dai paesi indicati 679 persone prevalentemente provenienti dalla Croazia (oltre il 90%)». LA SODDISFAZIONE Anche se a Belluno non è ancora partito il drive in senza bisogno di prenotazioni (perché ci sono già prenotate le vaccinazioni) in molti hanno espresso la soddisfazione per il pronto servizio offerto dall'Usl, con l'apertura ai vacanzieri del punto di Feltre. Lo hanno fatto dai social, con messaggi anche diretti al presidente Luca Zaia. «Venerdì pomeriggio arrivata dalla Croazia, sabato fatto il tampone, domenica la risposta: grazie Usl».

