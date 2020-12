ALBERGHI

MESTRE Molti chiudono, altri tengono aperto ma più per un servizio sociale che per guadagnare qualcosa. A Venezia è quasi un deserto, a Mestre qualche albergo in più prova a non arrendersi contando su una clientela fatta di lavoratori o manager di passaggio che, per dovere e in questa fase di emergenza sanitaria, non pensano certo di andare in isola. Adesso, però, si prospetta un'opportunità per gli hotel che sono rimasti aperti, e viene dai condomini che hanno bisogno di luoghi abbastanza grandi e attrezzati dove poter tenere le assemblee che durante il periodo di lockdown si erano drasticamente ridotte. La burocrazia, però, esige un tributo e pur di far fare le assemblee alle decine di miglaia di palazzi che sono sparsi su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha dato una mano: nell'aprovazione definitiva della conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con le misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ci ha infilato dentro l'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Che cosa significa? Che, appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non sarà più richiesta l'unanimità dei condòmini per consentire la partecipazione alle assemblee in modalità di videoconferenza, ma basterà il consenso della maggioranza. Una differenza non proprio abissale ma importante, tanto da riuscire a riattivare il circuito delle assemblee bloccato dall'emergenza coronavirus, e ridotto alle sole assemblee straordinarie quando si riusciva ad organizzarle. È proprio indispensabile organizzare questi parlamentini? Una parola sola può spiegare perché sono importanti: bonus 110, alla quale si potrebbero aggiungere Ecobonus, BonusCasa, Bonus facciate, SuperSismaBonus, Conto termico 2.0, Attestato prestazione energetica, insomma tutti quegli incentivi previsti dallo Stato per l'efficientamento energetico. Ebbene moltissimi edifici sono bloccati, come aveva denunciato all'inizio del mese il mestrino Giampaolo Zane, presidente della delegazione di Venezia dell'Associazione amministratori immobili legata a Confedilizia, e da poco anche vice presidente nazionale: sono bloccati perché bisogna dimostrare che il palazzo o la casa non hanno abusi edilizi, quindi si deve fare l'accesso agli atti per chiedere all'archivio comunale tutti i documenti che riguardano il proprio immobile, e allo stato attuale ci vogliono almeno tre mesi per ottenere una risposta; insomma si rischia che arrivi fuori tempo massimo. Zane, perciò, aveva rivolto un appello al sindaco Brugnaro chiedendo di dirottare più gente negli uffici, a partire dall'Archivio comunale del rione Pertini e dai vari uffici dell'Edilizia. Un'altra causa di ritardo, però, è proprio la difficoltà ad organizzare le assemblee: con la nuova norma almeno questo secondo problema si può risolvere, e siccome è previsto che le assemblee si possano tenere con una parte dei condomini fisicamente presenti e parte collegati in videoconferenza, ecco che molti amministratori si stanno rivolgendo agli alberghi, o gli stessi alberghi si offrono disponibili offrendo, appunto, anche le sale colazioni se non hanno sale riunioni o per conferenze e convegni. I condomini e gli amministratori, insomma, hanno bisogno di luoghi dove poter tenere le assemblee parte in presenza e parte in videoconferenza, in modo da rendere più partecipi tutti e dare comunque l'idea che l'assemblea sia concreta anche se non completamente in presenza. Contraria al nuovo provvedimento è, invece, Confedilizia che paventa un vulnus di rappresentatività reale: «Poiché non necessariamente la maggioranza dei condòmini è espressione della maggioranza dei valori millesimali dell'edificio, si avrà l'assurda conseguenza che un gruppo di condòmini numeroso, ma rappresentativo complessivamente di pochi millesimi, potrà vincolare l'intera compagine condominiale». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA