Una nuova Casa di riposo a Villanova

IL NUOVO DISEGNOPORDENONE Realizzare due nuove case di riposo e abbandonare Casa Serena, considerata inadeguata sotto tutti i punti di vista.Di fronte al rincorrersi di voci e ipotesi, il Comune scopre le carte e mette sul tavolo il suo progetto: niente rattoppi, ossia interventi di riqualificazione totale o parziale dell'edificio di via Revedole, come ipotizzato nelle due soluzioni proposte dall'Asp, ma due nuove strutture, per una delle quali c'è già il sito, a Villanova.NO AI PRIVATIMa il sindaco fuga anche i timori, avanzati da più...