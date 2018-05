Una nuova aula d'ascolto in caserma l'Arma apre le porte al Soroptimist

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AIUTOBELLUNO Lavori in corso nella caserma dei Carabinieri di Belluno. A breve una stanza accogliente prenderà il posto di un freddo ufficio. «Forse già tra una decina di giorni verrà inaugurata una sala audizione è l'anticipazione di Marco Stabile, comandante del Nucleo investigativo così donne e bambini, comunque tutti i soggetti vulnerabili, verranno accolti in un luogo idoneo che non sarà il solito ufficio dell'Arma. Ovviamente, nell'acoglienza, saranno seguite le linee guida della Procura di Belluno.» SOROPTIMIST E ARMA A...