(Ba.T.) Una nuova ambulanza di soccorso in dotazione al distretto sanitario di Limena, sede decentrata della Croce Verde per il territorio. Il mezzo è stato acquistato dalla Croce Verde di Padova con il contributo di Antenore Energia, allestito ed equipaggiata con tutti i presidi e le attrezzature necessarie per interventi avanzati di soccorso è stato consegnato ieri mattina. Dal 4 novembre 2019 la sede decentrata di Limena ha avviato, su...