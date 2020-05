Una messa all'aperto, agile e soprattutto sicura. Poco meno di 150 persone hanno partecipato ieri mattina alla cerimonia celebrata da don Sandro Gabrieli e don Mirko Pozzobon sul sagrato della chiesa di Roe Alte per tutti i fedeli delle parrocchie di Sedico, Bribano e, appunto, Roe. Nei giorni scorsi era stato scelto di svolgere all'aperto la messa domenicale per garantire a tutti i partecipanti un maggior distanziamento (la capienza del piazzale di Roe era stata stimata in 255 persone). Nei giorni precedenti, invece, le celebrazioni feriali si erano svolte nei saloni parrocchiali di Bribano e Sedico, più facili da pulire e igienizzare rispetto alle chiese. Per garantire una cerimonia più snella, i sacerdoti hanno rinunciato all'omelia. Ma questo momento non verrà meno per i fedeli, che la potranno ugualmente ascoltare a distanza sul canale Youtube parrocchie.sedico. In questo modo è stato possibile accorciare (sia pur solo di qualche minuto) i tempi della cerimonia, riducendo così lo sforzo dei presenti che hanno seguito la messa in piedi, ad almeno un paio di metri di distanza l'uno dall'altro, occupando degli appositi spazi indicati da segni di vernice tracciati per l'occasione. Qualcuno, seguendo i consigli dati dai sacerdoti alla vigilia della celebrazione, si è portato da casa uno sgabello oppure un ombrello per ripararsi dal sole. In ogni caso, a tutti coloro che ne avevano bisogno è stata messa a disposizione una sedia. Al sagrato, transennato, è stato possibile accedere attraverso un ingresso unico, muniti di mascherina e solo dopo aver igienizzato le mani con il gel messo a disposizione dai volontari della Protezione civile che, assieme ad alcuni alpini di Sedico, Bribano e Roe hanno garantito lo svolgimento della cerimonia. Non si è svolto lo scambio della pace, mentre alla comunione sono stati i sacerdoti, muniti di appositi guanti, a spostarsi tra i fedeli distribuendo loro, in mano e non direttamente in bocca, le particole. (E.P.)

