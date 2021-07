Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVENZIONEBELLUNO Sono 290mila i tamponi molecolari eseguiti in provincia da inizio pandemia, 208mila, invece, gli antigenici: seimila in più della scorsa settimana (equamente divisi tra rapidi e molecolari). Una media di 857 tamponi al giorno. Ieri, poco prima di mezzogiorno, al San Martino c'erano quattro automobili in coda. Nessuno di loro era un tifoso che ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria della nazionale agli Europei....