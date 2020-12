MIRANO

«Una mazzata per tutta l'equipe: da quasi un anno la paura è tanta, ora diventa terrore. Ma i numeri dimostrano che l'ospedale non è un posto più pericoloso di altri, anzi forse il dottor Gasparini era nel luogo più sicuro: qui i malati Covid sai chi sono. E' stata una perdita improvvisa e dolorosa, lo avevo voluto personalmente e chiamato nel mio team».

A parlare è il dottor Marco Meggiolaro, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Venezia, l'ultimo ambiente di lavoro di Francesco Gasparini, stroncato dal Covid a 67 anni dopo essere tornato in corsia, da pensionato, per combatterlo. Nei ricordi dei colleghi c'è l'immagine di un uomo e di un professionista che non ha saputo dire di no.

«L'avevo conosciuto a Mirano - racconta Meggiolaro - ed era nata subito un'ammirazione per la sua precisione e perfezione, così poi, diventato primario, l'ho chiamato al Civile in libera professione e lui, un mese solo dopo la pensione, ha subito detto di sì. Si era così appassionato al suo lavoro da continuare anche dopo e io ho voluto accogliere questa sua disponibilità anche perchè lui era di una precisione estrema e quando gestiva le cose non potevano andare male».

«Nei lunghi anni in cui abbiamo lavorato assieme a Mirano - commenta il dottor Paolo Brandi, collega di lungo corso di Gasparini - Francesco era uno di quelli su cui potevi sempre contare per un favore o un cambio turno. In lui trovavi apertura al dialogo, anche verso i pazienti: univa alta professionalità a grande umanità».

La doppia notizia del dramma vissuto da Gasparini, prima il ricovero in gravi condizioni, poi la morte inaspettata, in un medico sano, senza patologie, ha lasciato interdetti i colleghi: «Non mi spiego - prosegue Brandi - come Francesco abbia potuto subire una situazione così catastrofica dal punto di vista polmonare: di questo virus conosciamo l'aggressività ma non capiamo ancora perché alcuni riescono a cavarsela, altri no. Lui era un soggetto sano, per essere considerato a rischio aveva solo l'età».

Sconvolta la dottoressa Sandra Allena, anche lei anestesista e dirigente medica al Civile: «Il tempo che ho trascorso con Francesco mi ha dato la possibilità di apprezzarlo come persona, prima che come collega: ho avuto a che fare con un medico corretto, preparato e aggiornato, versatile professionalmente: in lui ho sempre trovato un uomo a cui potersi riferire, con cui andare umanamente d'accordo. Mancava tanto e mancherà all'infinito».

A Mirano l'assessore al sociale Gabriele Petrolito, pure lui medico e amico di Gasparini, sottolinea lo spirito di abnegazione del collega anestesista: «Noi, lo dico sempre - ribadisce - non facciamo i medici, noi siamo medici e lo siamo per l'intera vita, non smettiamo di esserlo a una certa età solo perché in pensione. Credo che Francesco abbia risposto a questo senso di responsabilità, che è insieme anche una chiamata».

A nome della città è arrivato il cordoglio della sindaca Maria Rosa Pavanello: «Il dottor Gasparini era tornato al lavoro per prestare la sua grande esperienza e dare il suo prezioso contributo, con generosità e abnegazione, per fronteggiare questa emergenza. In questo suo mettersi a disposizione sono rappresentati tutta la sua passione e l'amore per la professione e i pazienti, che ha sempre seguito con sensibilità».

