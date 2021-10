Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEABORGO VALBELLUNA «Tante volte ci viene voglia di lasciare tutto. Di mollare. Ma il nostro carattere è diverso, e alla fine vai sempre al lavoro e fai tutto quello che devi fare, nel migliore dei modi». Al termine dell'assemblea tenutasi nel piazzale esterno dello stabilimento di Trichiana, i lavoratori escono per tornare nelle proprie case. Ieri, come oggi, non si lavora. E' stato deciso di scioperare per dare un segnale...