Una manna per le casse del Comune: concessioni da tre milioni e mezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INTROITISEDICO L'amministrazione comunale ha già espresso interesse per questo ulteriore ampliamento dello stabilimento di Landris. «Credo sia sempre importante per noi e per la provincia ha commentato il sindaco di Sedico, Stefano Deon - che Luxottica si consolidi su quest'area». Per quanto riguarda le assunzioni, che vi sono state in questi anni in seguito ai primi due ampliamenti l'amministrazione ha detto di non avere dati precisi. Ma il sindaco ha anche rivelato che si stanno monitorando le assunzioni. «In ogni caso, nei prossimi...