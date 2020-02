IL FRONTE DELLE CIVICHE

VENEZIA Con Luigi Brugnaro per portare l'esperienza di chi ha già amministrato e soprattutto portare idee per conseguire obiettivi importanti nel suo secondo mandato da sindaco. Un particolare, quello della rielezione, che Roberto Panciera e Antonio Paruzzolo danno per scontato. I due ex assessori della giunta Orsoni (rispettivamente Turismo e Attività produttive) sono le punte di diamante della lista Civica Le Città, che propone come futuri consiglieri comunali vari esponenti della società civile di Venezia e della terraferma.

SOCIETÀ CIVILE

Ieri la presentazione, all'hotel Ca' Nigra, alla quale hanno partecipato oltre al capolista (Panciera) e all'altro elemento di punta (Paruzzolo) anche altri futuri candidati al Consiglio comunale: Edoardo Peroni (ricercatore), Luisa Cioffi (interior designer), Pino Gurnari (insegnante) e Alberto Pietroni (commerciante).

«Riteniamo - ha detto Paruzzolo - che Brugnaro si sia espresso in maniera molto concreta su alcuni punti e c'è la possibilità che possa, al termine di un secondo mandato, di un lascito importante. L'ambizione è dire: ho aiutato il sindaco della mia città a renderla migliore».

AIUTO PER PROGETTARE

Il riferimento è alla fine del periodo cosiddetto emergenziale e ad un inizio del periodo progettuale, dove si prendono iniziative a obiettivo 2030. I temi da affrontare e in cui la civica Le Città si ritiene adeguata a dare un aiuto sono turismo, mobilità e salvaguardia.

«Sogno un coordinamento tra assessori - spiega Panciera - in cui il titolare del Turismo si coordina con altri. A Venezia i problemi ma anche le opportunità nascono dal turismo e si sviluppano a partire da questo».

Anche Paruzzolo sostiene la stessa cosa e aggiunge: «Il turismo è il nostro petrolio e come Dubai, dobbiamo imparare a impiegarne gli introiti per finanziare progetti e investimenti in altri settori e offrire prospettive diverse di lavoro».

Sempre per il turismo, partendo dal contributo di accesso, la Civica ritiene che si dovrà passare per la destagionalizzazione dei flussi e la costruzione di percorsi alternativi in terraferma, come i forti e le ville venete.

«Venezia - conclude Panciera - dovrebbe essere indipendente finanziariamente, così come Roma e Firenze. Bravo è stato il sindaco a portare a casa il contributo d'accesso. Sarebbe ora da premere per una compartecipazione Iva».

Idee anche dagli altri candidati, soprattutto sull'unicità del territorio comunale nel rispetto delle evidenti diversità.

«Faremo una lista per il Comune - concludono - e per alcune Municipalità».

Michele Fullin

