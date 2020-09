NUOVO SERVIZIO

MESTRE Tre presidi di guardia medica privata a disposizione delle aziende per individuare rapidamente eventuali contagi da Covid 19. Le tre strutture, in grado di eseguire screening completi, sono state messe a disposizione da Confindustria Venezia e Rovigo nelle rispettive sedi di Marghera, Stra e di Rovigo.

Le imprese che hanno già aderito al servizio, realizzato dalla società Punto Confindustria srl facente capo alla stessa associazione degli industriali veneziani , hanno già superato quota 80, per un totale di circa settemila dipendenti, ma il numero è destinato a salire. Non è la prima volta che un'azienda veneziana offre la possibilità ai propri dipendenti di eseguire il tampone o l'esame sierologico per accertare velocemente l'eventuale positività al coronavirus, ma Confindustria è andata oltre, mettendo in piedi i tre ambulatori attrezzati per preparare le aziende ad affrontare più serenamente l'arrivo della imminente stagione autunnale. Nelle intenzioni dell'associazione degli imprenditori veneziani, le tre guardie mediche serviranno anche a distinguere i sintomi da Covid, con quelli di altre forme virali o di raffreddamento stagionale. Lo screening rapido è stato infatti studiato per prevenire la diffusione in azienda del Coronavirus, ma anche per prevenire il rischio di isolamento fiduciario di 14 giorni se la diagnosi escluderà il contagio da Covid.

I lavoratori che dovessero presentare i primi sintomi influenzali, saranno sottoposti a tampone rapido un dispositivo medico validato dall'istituto Spallanzani di Roma ma il personale medico ed infermieristico presente nei tre ambulatori medici potrà effettuare anche visite, rilasciare certificati medici e fornire assistenza sanitaria primaria. «In questa delicata fase di ripartenza del Paese, l'attenzione di noi imprenditori è rivolta alla salvaguardia dell'occupazione e alla salute dei dipendenti spiega il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese . É necessario evitare che il virus possa proliferare senza controllo bloccando ancora una volta le attività produttive, perché l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown. Attraverso il servizio di guardia medica privata, la nostra associazione mette a disposizione delle imprese tutto questo, con tempi d'attesa concorrenziali rispetto al Servizio sanitario nazionale. Confindustria fornisce un supporto concreto alle aziende nella battaglia contro la pandemia».

