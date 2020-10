I SINDACI

PIEVE DI SOLIGO Anna Maria Rizzo, primo cittadino di San Pietro di Feletto ha pensato bene di assistere allo spettacolo della tappa da in cima al muro di Ca' del Poggio: scelta da vera appassionata. Ma è stato anche un modo per capire se i tanti tifosi stavano o meno rispettando le norme anti-covid: «E sono rimasta soddisfatta - spiega - tutti indossavano la mascherina. Forse, in qualche punto, c'è stato un problema di distanze non rispettate. Ma, in fin dei conti, nessuna situazione pericolosa. Forze dell'ordine, vigili e volontari sono stati bravi a tenere sotto controllo la situazione». Il sindaco ha atteso la cronometro come una sorta di prova del nove: nelle ultime settimane, organizzazione a parte, l'osservanza delle norme anti-contagio ha monopolizzato il dibattito. Si è passati dal divieto praticamente assoluto di assistere alla corsa, al permesso di stare a bordo strada ma rispettando la bolla a protezione degli atleti, che impone di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza dal pubblico: «I cittadini hanno rispettato le norme di sicurezza - ribatte Rizzo - ripeto forse, solo a Ca' del Poggio, c'è stato qualche problema di distanza. Ma l'importante è che tutti avessero le mascherine. È stata comunque una bella festa. Peccato che tutto questo avvenga in un periodo così. In altre occasioni avremmo avuto una festa di popolo ancora più bella».

PROMOZIONE

Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, è sorridente: «Prova superata - dice - sono stato tutto il giorno in giro per il territorio ed è stato molto bello osservare l'aria di festa per il passaggio della tappa. Anche dal punto di vista della prevenzione è andato tutto bene. Il pubblico lungo il tragitto, per un buon 90%, e forse anche di più, ha rispettato tutte le norme previste: non ci sono stati assembramenti, tutti hanno osservato le distanze e, da noi, non ci sono stati problemi di assembramento. Pieve di Soligo si è dimostrata, ancora una volta, un comune molto appassionato di ciclismo. Abbiamo una storia che parla chiaro». Soldan, come tutti gli altri sindaci, applaude soprattutto alla grande promozione legata al passaggio della tappa. Quattro ore di diretta televisiva, 200 paesi collegati, le colline del Prosecco inquadrate da ogni angolazione possibile, con spettacolari riprese dall'alto. Fabio Chies, sindaco di Conegliano, si chiede quanto sarebbe costata una campagna simile senza: «Qualche milione di euro, senza alcun dubbio. E invece, con qualche sforzo e qualche accortezza, siamo riusciti a organizzare una grande giornata di festa e di sport aiutando il nostro turismo. Meglio di così non potevo chiedere».

PRESENZE

Uno dei passaggi più suggestivi è stato indubbiamente quello di Refrontolo, dove il tracciato cambiava pendenza aumentando la difficoltà per gli atleti. Il sindaco Mauro Canal si è goduto lo spettacolo ma, allo stesso, tempo ha vigilato sul chiodo fisso di tutti: il mai troppo citato rispetto delle regole. «Anche dai noi - sottolinea - è andato tutto bene. Si è vista tanta gente, ma non moltissima ovviamente. Ma va bene così: l'importante è che sia stata ugualmente una festa per tutti e quindi ci possiamo accontentare. E poi sottolineo l'importanza di aver avuto uno spot del genere: le nostre zone ne sono sicuramente uscite valorizzate». Canal sottolinea un solo inghippo: «Avremmo dovuto ospitare un evento collaterale come la partenza del Giro per biciclette elettriche, ma è stata rinviata per poter fare i tamponi agli atleti. Ma va bene lo stesso: lo spettacolo non è mancato»

