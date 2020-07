IL VARO

VENEZIA «Un mezzo per il collegamento, ovvero di incontro e di fraternità, secondo il disegno di Dio». Con queste parole, ieri mattina, padre Ivan Galliani, del francescani del Redentore, ha benedetto la gondola appena realizzata da Gianfranco Vianello Crea: una barchetta, in gergo, ovvero una barca da traghetto, che servirà a potenziare questa particolare flotta attualmente costituita da sette gondole. Ce ne vorranno ben presto molte altre per servire i traghetti che i gondolieri vorrebbero in futuro riattivare: San Marcuola, Ca' Rezzonico, San Beneto e Stazione.

La cerimonia del varo è avvenuta nel cantiere di Crea, alla Giudecca, all'interno del Consorzio cantieristica minore, del quale lo stesso maestro d'ascia e re del remo è da anni presidente. Oltre al direttivo dell'Associazione Gondolieri, con Andrea Balbi ed Aldo Reato, erano presenti i rappresentanti del mondo dei trasporti e delle nostre acque, fra i quali Fabio Sacco, presidente di Alilaguna. Hanno presenziato il sindaco Luigi Brugnaro ed il suo capo di gabinetto, Morris Ceron. «Sono felice di questa ulteriore gondola a disposizione della città - ha osservato Brugnaro - appartiene alla sfera della Venezia sostenibile, come il muoversi a piedi, che consiglio sempre. La città metropolitana e il Comune hanno iniziato a sostenere barche da laguna con motore ibrido ed elettrico. Questa è ecologia tradotta in realtà, ovvero la direzione verso la modernità, che io considero semplicemente come il fare le cose. Purtroppo il Riina, che deve certificare i motori, fa difficoltà a capire che a venezia le imbarcazioni servono per lavoro». «Coniughiamo sempre tradizione e cultura - ha aggiunto Balbi - questa gondola è la terza in due anni commissionata a Crea. La barchetta andrà al servizio del traghetto di Santa Sofia». La gondola è un po' più lunga (35 centimetri) di quelle normali, da noleggio, e leggermente più larga, capace di contenere comodamente i clienti che traghettano da una riva all'altra. «Le gondole da traghetto dovrebbero essere di prima utilità - ha concluso Crea - sono figlio di gondoliere ed io stesso sono stato in pope. La gondola, nei secoli, si è sempre adattata alle esigenze della città. Come consorzio per la cantieristica minore siamo orgogliosi di aver mantenuto tutto il personale, ma restiamo preoccupati per il futuro».

Tullio Cardona

