Una gara pubblica per il trasporto senza emergenza: volontari a rischio

NUOVE REGOLEBELLUNO Ambulanze, scatta la rivoluzione. Entro la primavera verrà pubblicato un bando per affidare alle aziende e agli enti di volontariato il trasporto dei pazienti non urgenti. La previsione di spesa per il servizio passa dagli attuali 300mila europagati con gli affidamenti diretti a 700mila euro di previsione. Questo perché a partecipare potranno essere tutti gli operatori, non solo i volontari. Entro fine anno ci sarà invece la firma della convenzione che riguarda le ambulanze che trasportano i pazienti urgenti. Si tratta...