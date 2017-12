Una frenata a 5 Stelle in provincia però Maniero è un nome da governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TERZO POLOMESTRE Per il Movimento 5 Stelle veneziano il 2017 è l'anno della prima battuta d'arresto. Dopo i fasti del 2016, in particolare con la vittoria a Chioggia, una porta in faccia è arrivata proprio da Mira, città in cui cinque anni fa, con la conquista di quello che era sempre stato considerato un fortino inespugnabile in mano al centrosinistra, il movimento di Grillo si era affermato per la prima volta sullo scenario delle elezioni comunali del Veneziano.Con la rinuncia a ricandidarsi (nonostante le buone chance di essere...