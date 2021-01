LA CERIMONIA

DOLO Passando davanti al Comune, ieri mattina, qualcuno l'avrà notato: municipio completamente sigillato tranne le finestre dell'ufficio del sindaco, le uniche lasciate aperte. Un simbolo, un segnale, per ricordare Alberto Polo nel giorno del suo addio alla comunità e ai suoi cari. È una settimana che Dolo piange il suo primo cittadino, scomparso lunedì a causa delle complicazioni legate al tumore contro cui stava combattendo da un anno e mezzo: da giorno le bandiere di fronte al municipio sono a mezz'asta, listate a lutto, mentre venerdì nelle scuole si è tenuto un minuto di silenzio alle nove, su iniziativa del dirigente scolastico. L'omaggio al giovane sindaco scomparso, ieri, è continuato in chiesa in un funerale che, in tempi diversi, avrebbe costretto la città a tenere la cerimonia allo stadio.

Invece questi sono i giorni del covid, il virus contro la cui diffusione lo stesso Polo aveva lottato fino agli ultimi giorni, chiedendo ai suoi cittadini di rispettare le regole anche in quell'ormai famoso videomessaggio di capodanno. Ingressi contingentati in chiesa, 160 persone al massimo, più altre 250 all'esterno, sul sagrato. La diretta streaming su youtube è stata seguita da 800 persone, a cui si sono aggiunte altre duemila per vedere il video a funzione conclusa.

C'erano tutti, ma non ha parlato nessuno. La volontà della famiglia era stata chiara nei giorni scorsi: una cerimonia non istituzionale e, per quanto possibile, intima. Per quanto possibile, appunto, trattandosi del funerale di un sindaco giovane e amato come Alberto Polo. Una preghiera che è stata esaudita, anche per via delle disposizioni anti contagio, che impongono distanziamenti anche per le cerimonie funebri. In chiesa, uno alla volta, sono arrivati i colleghi e gli avversari di mille battaglie, autorità civili e militari, oltre ai tanti amici e, ovviamente, semplici cittadini: il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, il prefetto Vittorio Zappalorto, i sindaci di Riviera del Brenta e Miranese, i parlamentari Andrea Ferrazzi e Gianni Pellicani, il sottosegretario Andrea Martella, il comandante dei carabinieri della compagnia di Chioggia (responsabile per l'area di Dolo) Francesco Barone e il tenente Francesco Ferrara, comandante della tenenza locale.

L'unico ricordo durante la messa è stata la lettera della moglie, Claudia Braghin, letta appunto dal parroco don Francesco Mascotto. A chiudere, il sacerdote ha letto anche un secondo intervento, inviato dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla.

«Sono profondamente colpito dalla morte prematura del sindaco e sono vicino anche all'intera comunità di Dolo, dove Alberto ha impiegato energie e temperamento e dove tanti amici lo stanno piangendo. Il sindaco gentile - continua la nota del vescovo - come è stato più volte definito in questi giorni, è un'espressione che rende onore alla persona e al ruolo che aveva nella comunità. Ho conosciuto Alberto per ragioni legate al tornado del 2015 e so quanto si è prodigato per aiutare le famiglie rimaste senza un tetto, collaborando anche con le parrocchie». Allora, Polo era appena stato eletto sindaco per il suo primo mandato e si trovò ad affrontare fin da subito uno dei disastri più gravi della storia della cittadina.

«Alberto - ha concluso il vescovo - ci lascia l'esempio che si può operare per il bene comune nella normalità, con piccoli passi ragionati e ponderati. Un uomo impegnato nella vita sociale politica e civile ma attento alla famiglia e alle persone che ha messo i suoi talenti e la sua sensibilità al servizio dell'altro».

Davide Tamiello

