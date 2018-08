Una fine orribile, centrati in pieno da un barchino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCIAGURAVENEZIA C'è da sperare che non si siano resi conto di morire. Rientrando a Castello dove entrambi abitavano, dopo la serata trascorsa a pescare, forse stavano già progettavano la prossima uscita. È bastato un attimo. La loro barca è stata centrata e sorvolata da un motoscafo che è sopraggiunto a velocità sostenuta e che ha arrestato la corsa poco oltre senza riportare danni significativi. E loro, amici da sempre, con la grande passione per la pesca, non hanno avuto scampo: Renzo Rossi, 60 anni il prossimo dicembre, tassista...