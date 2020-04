LA RICONVERSIONE

BELLUNO Parola d'ordine: riconvertire. Trasformarsi, adattarsi al momento. Provare a diventare utili anche quando le priorità all'improvviso vengono cancellate lasciando spazio ad una sola urgenza: la vita.

LA FILIERA

Nel pieno dell'emergenza sanitaria diverse aziende, associate a Confartigianato Belluno, si sono reinventate per la produzione di uno degli oggetti più richiesti del momento: le mascherine. Si tratta di imprese che sono sempre state attive nel settore del tessile e della moda, e che in queste settimane hanno reindirizzato i macchinari e i dipendenti per confezionare schermi protettivi, di uso civile. Anche con uno sguardo alle necessità del territorio, oltre che per i vantaggi del mercato: una parte della produzione, infatti, è stata donata ai volontari di Protezione Civile e agli altri operatori che in questi giorni si stanno adoperando tra ospedali e case di riposo per sconfiggere il coronavirus.

DUTTILITÀ

«Elasticità e spirito di adattamento sono qualità fondamentali per gli artigiani. Qualità che stanno dimostrando diverse aziende bellunesi - commenta la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella -. Da chi si è reinventato per le consegne a domicilio, fino a chi ha deciso di produrre mascherine, lavabili e riutilizzabili, a uso civile. A tutti un plauso e un ringraziamento, perché nel saper fare dei nostri artigiani c'è il futuro del nostro territorio e il rilancio della montagna. I nostri uffici in queste settimane non hanno mai smesso di accompagnare le imprese che ci hanno chiesto una mano per le procedure burocratiche, ad esempio nel cambio di codice Ateco necessario in alcuni casi».

IN PRIMA LINEA

Tra le imprese che si sono reinventate c'è la Otto B di Seren del Grappa, per esempio. Nelle ultime settimane la ditta ha rimesso in funzione le macchine da cucire e ha sfornato fino a duemila mascherine al giorno, grazie a un lavoro a pieno organico. La Igr di Ida e Iolanda Reato, di Sovramonte, è passata da piccoli lavori di finitura per altre grosse aziende alla cucitura di mascherine lavabili. Esattamente come gli schermi traspiranti che escono dalla macchina da cucire di Paola Strim (Complemento Moda Paola, a Santa Giustina) in grado di produrne fino a 150 al giorno e già in commercio nelle farmacie della Valbelluna. Alla Artentex di Fonzaso si producevano invece piumini e trapunte, fino a qualche settimana fa. Negli ultimi giorni sono state confezionate 12mila mascherine e diversi camici trattati asettici. A pieno ritmo anche la creazione di mascherine alla Lavanderia 18 di Feltre. In tutti i casi si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili, come quelle della Mp di Marco Paternesi sempre a Seren del Grappa.

OBIETTIVI

Insomma nel momento di crisi una filiera tutta bellunese delle mascherine può provare a far fronte all'enorme richiesta, anche in considerazione che l'obbligo dei dispositivi individuali rimarrà in vigore anche dopo la riapertura del quattro maggio. Anche quando si accederà alla tanto attesa fase due, quella che dovrebbe cominciare dal quattro maggio, infatti, le mascherine e i guanti continueranno a farci compagnia. Una filiera tutta bellunese garantisce una possibilità in più per chi deve acquistare i dispositivi e può scegliere tra quelli commercializzate dai colossi della farmacia e quelli prodotte dietro casa da aziende che in un momento di difficoltà estrema per il loro settore hanno avuto la lucidità e il coraggio di provare a fare altro.

