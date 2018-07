Una donazione dal Caffè Florian perchè il salotto ritorni a vivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTO VENEZIA «Ciao Venezia! Benvenuti nel luogo più bello del mondo. Noi dobbiamo essere in armonia con questo luogo, non dobbiamo essere stridenti». Anche ieri Zucchero Sugar Fornaciari, tuba marrone e gilet nero, ha salutato la città e come testimonial della campagna #EnjoyRespectVenezia, promossa dal Comune, ha esortato a comportamenti virtuosi tutti i presenti. La magia della musica di Zucchero ha incantato grandi e piccini, coinvolgendo tutti in canti e balli. Insieme al bluesman si sono scatenati, in un irresistibile turbinio di...