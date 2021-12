Una distrazione, un malore o un incidente meccanico forse sono all'origine dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio tra un'auto e un furgone nel tratto maledetto di Romea a Rosara, ad appena otto giorni da un altro schianto mortale costato la vita a due coniugi di Gela. Si esclude al momento un sorpasso azzardato o la complicità di altri veicoli. Una Peugeot 206 è schizzata nella corsia opposta e si è schiantata contro il furgone guidato da un uomo polacco, S.A.K. di 28 anni, miracolosamente illeso. Nel tremendo frontale ha perso la vita un uomo di 47 anni di Chioggia, Stefano Costa, caparossolante residente nell'isola della Fossetta. I due passeggeri che erano con lui nella Peugeot 206, una donna di 40 anni V.B. e un ventunenne D.M. entrambi di Chioggia, sono stati trasportati in ospedale a Padova: le loro condizioni sono critiche. Quando i primi soccorritori sono giunti sul luogo della tragedia si sono trovati di fronte a una scena devastante: l'utilitaria accartocciata, il conducente deceduto sul colpo e i due passeggeri in condizioni disperate. Sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco e più mezzi del Suem 118. Non è stato facile liberare i feriti dall'abitacolo.

Arcolini e Degan a pagina IX



