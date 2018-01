Una decina di iscritti polesani pronti a candidarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rovigo potrebbe essere il terreno vincente per il Movimento 5 Stelle. Potrebbero essere circa dieci i candidati della provincia polesana alle Politiche del 4 marzo. Non si conoscono ancora i nomi, ma dalla riunione che si è tenuta martedì tra gli iscritti polesani Ivaldo Vernelli, consigliere comunale rodigino pentastellato, pensa possano essere parecchi i cittadini con l'intenzione di trasferirsi a Roma. «Abbiamo avuto una riunione a inizio mese per capire chi degli attivisti si sarebbe candidato e in cinque o sei hanno alzato la mano -...