Una cura polacca per guarire Kevin Lasagna

Amichevole a Gradisca d'Isonzo, oggi alle 17, contro gli sloveni del Celje per l'Udinese. Gli occhi saranno puntati sul tandem offensivo composto da Kevin Lasagna e Lukaz Teodorczyk, provati negli allenamenti di questi giorni per consentire al primo di avere più libertà e quindi più chance per far valere la sua propensione al gol e riuscire a sbloccarsi visto che nelle tre gare iniziali di campionato (quattro se aggiungiamo quella di coppa Italia contro il Benevento) KL15 non è ancora andato a segno.Il nazionale polacco sta migliorando,...