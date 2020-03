Enrico Cisnetto

Dopo un quarto di secolo di sostanziale stagnazione intramezzato da due pesanti recessioni, già nel finire dello scorso anno stavamo entrando nella terza. Che ora, per effetto del coronavirus (o meglio dalla sua imprudente gestione), rischia di assumere una velocità tramortente e una dimensione drammatica, tanto da scaraventarci in una crisi profondissima. Da cui potremo uscire solo con un'inversione a 180 gradi.

D'altra parte, segnali allarmanti arrivano da ogni dove. In una settimana la Borsa è crollata del 12,3%, lo spread è cresciuto di 40 punti (arrivando a 175), le manifestazioni fieristiche sono state cancellate o rinviate, i pagamenti posticipati, gli appuntamenti annullati. Andiamo verso la paralisi produttiva totale. Il turismo, che vale circa il 10% del pil, è già completamente a zero. Moda, meccanica e automotive sono al collasso, la logistica perde l'80% dei traffici, il traffico autostradale è previsto in forte calo.

Insomma, una situazione da far tremare le vene ai polsi. Anche perché abbiamo già ufficialmente chiuso l'ultimo trimestre del 2019 con un calo dello 0,3% del pil, entrando nel 2020 in negativo dello 0,2%.

