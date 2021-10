Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Conto alla rovescia per il green pass obbligatorio: in provincia è già caccia ai controllori. A meno di 48 ore dall'entrata in vigore della nuova norma, si moltiplicano in rete gli annunci delle agenzie interinali alla ricerca di personale addetto al controllo degli accessi nelle aziende. Solo ad Oggi Lavoro, filiale di Belluno, è arrivata la richiesta di un centinaio di figure mentre la During sta aiutando la filiale di...