VENEZIA Il primo carico da 17.450 mascherine è partito il 27 marzo, venerdì scorso, diretto nei centri di servizio per anziani dell'Ulss 3. E un altro è già pronto per partire tra qualche giorno, venerdì 3 aprile a una settimana di distanza dal primo. «Faremo nuove forniture ogni settimana - ha annunciato ieri il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben - in modo da poter sostenere il fabbisogno settimanale di ogni struttura residenziale per anziani». Si tratta di mascherine chirurgiche che verranno garantite con cadenza settimanale a tutte le trentuno strutture accreditate e anche al Centro Servizi Anziani Sereni Orizzonti di Marcon, nonostante non sia accreditato con l'Ulss Serenissima. «L'intento è quello di prenderci cura sul posto, in quella che a tutti gli effetti è la loro casa, degli anziani residenti nelle Ipab e nei centri servizi», ha aggiunto Dal Ben. Ogni struttura riceverà mascherine secondo il proprio fabbisogno settimanale: si va dalle 1.500 che sono state consegnate all'Antica Scuola dei Battuti fino alle 100 alla Piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo. In mezzo, tra questi due estremi, le altre singole forniture. (n.mun.)

