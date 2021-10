Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVISIONEBELLUNO Un'altra Vaia? È presto per dire se ci saranno altre tempeste come quelle in futuro. «Globalmente andiamo verso una estremizzazione climatica dei fenomeni climatici - spiega Thierry Robert Luciani, geofisico previsore meteo di Arpav e del Centro valanghe di Arabba - ci sono temporali più forti d'estate e piogge più intense. Per il momento, però, il limite reale osservato è quello che abbiamo avuto nel 1966 e nel...