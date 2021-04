Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMMESSAMESTRE «Vogliamo riaprire. Bisogna partire». Parla Silvano Sguoto, gestore del cinema Dante, che giovedì 29 aprile alzerà la saracinesca della sala d'essai di via Sernaglia con In the mood of love, film del regista cinese Wong Kar Wai, con un turno alle 16.30 per le persone anziane e alle 18 per chi terminato il lavoro, decidesse di fare una scappatina al cinema, avendo tempo di tornare a casa prima del coprifuoco delle 22....