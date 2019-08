Una collaborazione complicata con Facebook

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le indagini di polizia giudiziaria, oggi più che mai, devono mescolarsi tra innovazione e tradizione. E saper scandagliare il mondo virtuale dei social network è un requisito imprescindibile e fondamentale. Ma come funziona la collaborazione tra le forze dell'ordine e Facebook? La piattaforma che detiene i dati di 2,4 miliardi di persone nel mondo (34,8 in Italia) non sempre concede a polizia, carabinieri o finanza l'accesso alle preziosissime informazioni sui suoi iscritti. Ci sono delle condizioni precise che devono essere rispettate per...