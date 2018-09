Una città tranquilla piombata nell'incubo E la folla vuole linciare uno dei balordi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGELANCIANO Un capannello che diventa rapidamente una piccola folla. Che per tutto il giorno aspetta uno dei tre fermati per la cruenta rapina in villa di domenica scorsa e punta quasi a linciarlo, gli urla di tutto quando esce dal palazzo scortato dalla polizia e applaude con forza gli investigatori è l'immagine di una cittadina spaventata anche se non terrorizzata. Lanciano, 35mila abitanti, ha visto diminuire negli ultimi tempi i reati, anche quelli violenti. A incutere timore è l'efferatezza delle rapine dell'ultimo anno: delle...