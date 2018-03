Una città senza smog In centro tutti a piedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALL'INQUINAMENTOROVIGO Oggi non sarà possibile raggiungere Rovigo in auto e circolare come al solito per le vie della città. Il centro storico e le vie limitrofe saranno infatti vietate al traffico in occasione della seconda giornata ecologica organizzata dal Comune.ACQUA IN FESTAPiazza Vittorio Emanuele II, fin dal mattino, sarà pronta ad accogliere tutti coloro che arriveranno in centro per partecipare ad Acqua in festa, l'evento organizzato da Acquevenete. Lo stop alle auto è previsto dalle 10 alle 19. L'area interessata è quella...