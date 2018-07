CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Una città più in movimento, più sostenibile, più integrata e più internazionale». Obiettivi mirati alla Generazione 2026 per ogni nuovo nato dopo il 2010 e Giochi ispirati a criteri di sostenibilità. Sono questi gli intenti con cui Milano intende concorrere per i Giochi invernali del 2026.PUNTI DI FORZA Già dal concept si intuisce come Milano abbia una visione (aspetto per il quale il CIO è molto sensibile) e si proponga come città proiettata al futuro: Sport will move the city forward. La forza della candidatura risiede in una...